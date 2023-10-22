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Elindeki baltayla araçlara saldırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, elindeki baltayla park halindeki araçlara saldırdı ve çevresindekilere küfürler ve hakaretlerde bulundu.

Yayınlanma: 14:01 - 22 Ekim 2023 Güncellenme:
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Bursa’da gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Yalova Caddesi’nde meydana geldi. A.G. isimli şahıs, baltayla yolda yürüyen insanlara küfürler ve hakaretler ederek başladı. Daha sonra park halindeki araçlara baltayla saldırmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ancak şüpheli, polislerle de çatıştı, bu nedenle polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldılar ve şahsı etkisiz hale getirdiler. A.G. daha sonra gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede üç aracın zarar gördüğü belirlendi. (DHA)

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Bursa Polis Yalova