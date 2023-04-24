Elindeki bıçakla 23 Nisan’da dehşeti yaşatmıştı: Tutuklandı
İstanbul Maltepe’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında elindeki bıçakla sahneye çıkarak katılımcılara korku dolu anlar yaşatan, Emre B. (28) sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Maltepe'de belediyenin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının adresi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önüydü. Öğlen saatlerinde, toplanan aileler ve çocukları dehşet içerisinde bırakan bir durum yaşandı.
Maltepe Cezavi’nden kısa süre önce tahliye edildiği öğrenilen Emre B. elindeki bıçakla sahneye çıktı. Emre B.'nin sahneden inmesi için zabıta görevlileri şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.
SAHNEDEN ATLADI, BIÇAK SAVURDU
Polis kayıtlarında, daha önce 15 suçtan yakalandığı görülen şüpheli, zabıta görevlilerine öfkelenince sahneden atladı, elindeki bıçağı zabıta görevlisine savurdu. Kalabalığın çığlıkları arasında yaşanan olayda, zabıta görevlisi geriye doğru hamle yapınca yaralanmaktan son anda kurtuldu.
POLİS SİLAH KULLANAMADI
Kadınların çığlıklarıyla durumu fark eden polis ekipleri saldırgana müdahale etti. Polis ekipleri, çevredeki çocuklar sebebiyle silah kullanamadı. Plastik sandalyeleri kalkan yapan ilçe ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
15 SUÇ KAYDI
Yakalanan Emre B.'nin suç kayıtlarının yaralama, gasp, hırsızlık gibi konulardan olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.