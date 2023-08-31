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Elini yıkamak isterken kanala düşüp öldü

Şanlıurfa'da elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi (20), boğuldu.

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Elini yıkamak isterken kanala düşüp öldü

Şanlıurfa’da gerçekleşen olay, öğle saatlerinde Açmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada çalışan Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi, elini yıkamak için sulama kanalı kenarına geldi. Hamidi, iddiaya göre elini yıkadığı sırada suya düştü.

Hamidi’nin akıntıya kapıldığını görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polislerin yaptığı arama sonunda Hamidi’nin düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Şanlıurfa Suriye
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