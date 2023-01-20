Emekli banka müdürü kuyuda ölü bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde yaşayan emekli banka müdürü 73 yaşındaki Ekrem Gürgüç kuyuda ölü bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Ekrem Gürgüç dün öğle saatlerinde gittiği Pazar alışverişinden geri dönmeyince ailesi ve yakınları jandarmaya kayıp müracaatında bulundu.

Jandarma ve Gürgüç ailesinin yakınlarının çevrede yaptığı araştırmada Ekrem Gürgüç gece geç saatlerde evine 300 metre mesafedeki bir su kuyusunun içerisinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kuyudan çıkardığı Gürgüç'ün yapılan muayenesinde yaşamını yitirdiği ve otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği açıklandı.

Jandarma olayla ilgili üç kişinin ifadesine başvurdu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.