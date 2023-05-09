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Emekli polis memuru, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldüren emekli polis memuru, intihar etti.

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Emekli polis memuru, birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Alınan bilgiye göre, Yukarıhüseyinşeyh Mahallesi’nde emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada silahıyla intihar etti.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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