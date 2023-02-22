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Enkaz altındaki inek, 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için yapılan çalışmada bir inek, 17nci günde canlı olarak çıkarıldı.

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Enkaz altındaki inek, 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altına kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesindeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi.

Ekipler, 17’nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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