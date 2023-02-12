Enkaz altından 157 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Hafsa Dağcı (63), 157 saat sonra sağ kurtarıldı.

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Antakya Cumhuriyet Caddesinde yıkılan bir binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşam belirtisi elde edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. Enkazın içerisine giren itfaiyeciler, enkazda sıkışan kadına seslendi. İtfaiyeci ışık tutarak enkazın içerisindeki kadına ışığı görüp görmediğini söyledi.

Kadının ışığı görmesiyle bu alana yoğunlaşıldı. İtfaiyeci, “Anne annem geldim. Biz Kocaeli’nden geliyoruz seni kurtarmaya” dedi.

Bir itfaiyeci ise tüm yakınlarının kurtarıldığını, kendisini de yakınları ile kavuşturacaklarını söyledi.

ENKAZDAN ÇIKARILDI

Enkaz altında kalan Hafsa Dağcı’nın önündeki engeller kaldırıldı. Yapılan çalışma ile Hafsa Dağcı depremden 157 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ambulansa taşınan Hafsa Dağcı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. (DHA)

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