Enkazdan biri bebek 3 kişiyi çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Mardin'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e giden itfaiye ekipleri, enkaz altından biri bebek 2 kişiyi kurtardı. Hatay'da da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, AFAD Koordinasyon Merkezinin verdiği görev doğrultusunda, 42 itfaiye personeli ve 5 araç, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep’e gönderildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde enkaz altından bir bebeği çıkaran ekipler, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de bir kadını kurtardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HATAY’DA DA BİR ÇOCUK KURTARILDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir apartmanın enkazından 10 yaşındaki kız çocuğu, 39 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki 5 katlı Ahlaz Apartmanı’nda arama kurtarma çalışması sürüyor.

AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu 10 yaşındaki Ediba Elfaris’e ulaşıldı.

Sedyeye alınarak alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan çocuk, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Depremden 39 saat sonra ulaşılan Elfaris’in annesi ve 2 kardeşinin de daha önce enkazdan kurtarıldığı öğrenildi. (AA)

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