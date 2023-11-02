Erdoğan’dan Astana temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’a gitti. Erdoğan, Astana’da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Erdoğan daha sonra Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Erdoğan, konakladığı otelde, Orban ile görüştü. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Erdoğan, 2-3 Kasım’da ‘Türk Devri’ temasıyla Astana’da düzenlenecek zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara’dan özel uçak ‘TC-TUR’ ile Kazakistan’a gitti. Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım’daki oturumda katılımcılara hitap edecek Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor. (DHA)