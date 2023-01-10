Erdoğan’ın uçak filosunu eleştirdiği için yargılanan gazeteci beraat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanan gazeteci Ender İmrek, hakkında beraat kararı verildi. İmrek, davaya konu yazısında cumhurbaşkanlığına ait uçakları eleştirmiş, buna karşılık yangınlarda yeterli uçak kullanılmadığını belirtmişti.

Fırat FISTIK

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Gazeteci, yazar Ender İmrek hakkında 30 Temmuz 2021'de yayınlanan “Türkiye yanıyor, saray izliyor” başlıklı yazı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmıştı.

İmrek, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: “Saray'ın kaç uçağı var? 8 mi? 13 mü? Peki yangın uçağı…Türkiye'nin kaç yangın uçağı var…Saraylara harcanan o paralarıyla kaç yangın uçağı alınırdı? Beş mi? 10 mu…Kaç? Kıbrıs'a kaç uçakla gittiler? 8 miydi? 8 uçakla gittikleri Kıbrıs'ta, Kıbrıslılara verilen müjde neydi? Yeni bir saray…”

ERDOĞAN’IN AVUKATI CEZA İSTEDİ

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı, İmrek'in cezalandırılmasını talep etti.

İmrek ve avukatı ise yapılan eleştirilerin yürütmeye yönelik olduğunu söyleyerek yazıda yer alan ifadelerin, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle İmrek'in beraatine karar verdi.

İmrek, kararı sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu:

“Bu dava hiç açılmamalıydı’ demiştik. @evrenselgzt’deki yazımızda ‘Sarayın 13 uçağı var neden bir yangın uçağı yok’ demiştik. Yazdıklarımızın arkasında olduğumuzu bir kez daha söyledik. Ve yargılandığımız davadan beraat ettik.”