Ermenistan’dan gelen ekip kurtarma çalışmalarına katılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Ermenistan'dan gelen ekipler arama kurtarma çalışması yapıyor.

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından birçok ülkeden arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye geldi. Ermenistan ekibi de Adıyaman’da 28 kişiyle çalışmalara katılıyor.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi üyesi Gari Armağanyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Armağanyan, “Ben böyle bir deprem görmedim, ekip üyelerimiz de görmedi. Böyle ağır ve büyük enkazlar hiç görülmemiş.” dedi.

8 ŞUBAT’TAN BERİ ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’nin uluslararası yardım talebinin ardından özel kurtarma ekibinin bölgeye hareket ettiğini belirten Armağanyan, “7 Şubat’ta Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne geldik. 8 Şubat’ta sabah erken saatlerde Gaziantep havalimanındaydık. Daha sonra Adıyaman’a yola düştük. 8 Şubat’tan beri Adıyaman’ın farklı kısımlarında arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef şimdiye kadar enkazlardan canlı olarak kimseyi kurtaramadık. Arama kurtarma çalışmalarımızı özel alet ve malzemelerle gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Çalışmalarını arama kurtarma köpekleriyle sürdürdüklerini dile getiren Armağanyan, “Taziyelerimizi kabul edin lütfen. Bu ağır durumda sabırlar dilerim. Türk halkı emin olsun ki bu kara günlerde uluslararası toplum, Ermenistan dahil olmak üzere her türlü destek vermeye hazır.” ifadesini kullandı.

35 YIL SONRA DEPREM BÖLGESİNE YARDIM İÇİN AÇILMIŞTI

Öte yandan, depremzedeler için Ermenistan’da hazırlanan 5 tır dolusu yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü’ne gelmişti. Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etmişti. Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988’de Ermenistan’da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

İnsani yardımla ilgili Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Twitter’dan Ermenistan’ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan’a teşekkür etmişti. Aynı zamanda Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı olan Rubinyan da “Yardımcı olabildiğim için mutluyum.” ifadesini kullanmıştı. (AA)

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