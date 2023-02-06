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Erzincan’da kar ve tipide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Erzincan’da kar ve tipide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Erzincan Merkeze bağlı Mecidiye köy girişinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 3 kişi araçlarında mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler kar ve tipiden dolayı mahsur kalan Ömer Faruk Mete, Abdulsamet Mete ve Cafer Polat’ı kurtarıldı.

Ekipler, il genelinde kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)

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