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Erzurum’da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Erzurum’da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Yiğityolu Mahallesi’nde önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

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