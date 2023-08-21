Erzurum’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Erzurum'da seyir sırasında yolcu otobüsü alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, şoför yolcuları tahliye etti.
Ardahan’dan yolcu alıp hareket eden yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Erzurum’un Tortum ilçesi Aksukapı rampasında birden alev aldı.
Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, otobüsün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)