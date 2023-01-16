Eş zamanlı 5 ilde ‘Hacker’ baskını

Bilgisayar korsanlarının (Hacker) kamu kurumlarına ait verileri illegal bir şekilde temin ederek şahıslara ait kişisel bilgileri üçüncü kişilere sattıklarının tespit edilmesinin ardından Muğla merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı baskında 4 kişi yakalandı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgisayar korsanlarının kamu kurumlarına ait verileri illegal bir şekilde temin ederek şahıslara ait kişisel bilgileri üçüncü kişilere sattıkları tespit edildi.

WhatsApp, Telegram, Discord vb. uygulamalar üzerinden tasarladıkları web sitelerinden bayilik verdikleri ayrıca kişilere ait bilgileri telefon ile satış yapan şirketlere vermek suretiyle gelir elde ettikleri bilgisine ulaşılarak Muğla merkezli olmak üzere Bursa, Kocaeli, Ağrı, Siirt ve Hakkari'de gerçekleşen baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

SAHTE İHBARLAR İLE PARA KAZANIYORLAR

Elde ettikleri bilgileri kullanarak sahte ihbarlar oluşturup (terör, bombalı saldırı, uyuşturucu vb.) vatandaşları mağdur ettiklerinin tespit edilmesi üzerine 13 Ocak tarihinde Muğla merkezli (5) ilde yapılan operasyonlarda; (3) suça konu özellikleri taşıyan dizüstü bilgisayar, (5) cep telefonu, (9) sim kart, (6) harddisk, (2) adet mobil ödemeli kart ve çok sayıda delil niteliği taşıyan not defterleri ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında (4) şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlandı.