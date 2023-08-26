Esenler’de hayalet ekran hırsızlığı kamerada

Esenler'de hırsızlar, camını kırarak girdikleri otomobilin ön konsolunu sökerek hayalet ekran, NBT ekran ve torpidodaki 20 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Ağustos Cuma günü saat 04.00 sıralarında, Esenler Tuna Mahallesi’nde bir caddede yaşandı. Bir otomobil ile caddeye gelen hırsızlar, park halindeki lüks otomobili kontrol etmeye başladı.

Abdülkadir Güler’e ait otomobilin yanına gelen hırsızlardan biri, camı kırıp içeri girdi. Otomobilin ön konsolunu söken hırsız, ‘hayalet ekran’ diye tabir edilen gösterge paneli ve NBT ekran ile torpido gözünde bulunan 20 bin lirayı çaldı.

Hırsızlar daha sonra geldikleri otomobil ile sokaktan ayrıldı. Sabah otomobilinin başına gelen Güler, camının kırıldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil sahibi Abdülkadir Güler, “Gece saat 02.00 sularında arabayı buraya park ettim. Sabah saat 07.00’de geldik aracımızın başına. Hayalet ekranlar, NBT ekranlar vs. hepsi sökülmüş vaziyetteydi. Böyle bir şey bir ay önce de yaşandı burada, aynı araç ileride ofisimizin önünde. O zaman camı patlatmışlardı. Komşular sağ olsun peşlerinden koşmuşlardı. Bir şey çalamamışlardı. Bu inada mı bindi artık bilmiyorum” dedi.

“İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BIRAKIP PEŞLERİNE DÜŞECEĞİZ

Güler, “İleride bir esnaf arkadaşımızın aynı patlatmışlardı. Tuna Mahallesi esnafı, Esenler Tuna Mahallesi olarak çok mağdur durumdayız. NBT ekran klima tuşlarımıza kadar, herhalde özel sipariş mi alıp çalıyor bunlar ne yapıyorlar orasını bilemiyoruz. NBT ekranımız gitti. Hemen hemen 60-70 bin liralık bir zararımız var ikinci ele göre kıyaslarsak. Sıfır olsa zaten altından kalkılmaz, 150-200 bin lira bandında. İçeride 20 bin lira da paramız vardı torpidoda. Onu da kilidini açıp almışlar. Cüzdanı almamışlar mesela, kimlik vardı sadece onu bırakıp gitmişler. Yani tespitli bir çalışma yapıp da mı hırsızlığa çıkıyorlar onu artık bilemiyoruz. Şimdi biz de hukuki yollara başvuruyoruz zaten. Kamera kayıtlarını topladık. Plakaları tespit etmek üzereyiz. İşimi gücümü bırakıp sonuna kadar bunların peşine düşeceğiz” dedi.

“GELSİNLER BİZİMLE MAAŞLI ÇALIŞSINLAR”

Hırsızlara çağrıda bulunan Güler, “Çalan arkadaşlar duyuyorlarsa gelsinler maaşlı çalışsınlar bizimle. İstedikleri rakamları verelim inşaatta çalışsınlar. İnsanların emeklerini çalmak bu kadar basit olmuş. Söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)