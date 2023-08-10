Esenler’de tartıştıkları eski arkadaşlarının evini kurşunladılar

İstanbul Esenler'de eski arkadaşlar arasında gündüz çıkan tartışma gece silahlı saldırıya dönüştü. Motosikletli iki kişi, eski arkadaşlarının evine kurşun yağdırdı.

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İstanbul Esenler Kemer Mahallesi’nde dün gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre iki yıl önce aralarında tartışma çıkan Eray Tayfun ile iki arkadaşı arasında dün öğle saatlerinde yine tartışma çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma büyümeden taraflar ayrıldı.

Gece 00.00 sıralarında, motosikletle Eray Tayfun’un evinin bulunduğu sokağa gelen 2 kişi, Tayfun’un evine kurşun yağdırdı. Balkonda bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda, motosikletli iki kişinin küfür ederek ateş ettiği görülürken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşananları anlatan Eray Tayfun’un annesi Edibe Tayfun, “Gündüz gelip küfür ettiler. Sonra gece saat 24.00 gibi gelerek 2 tane kapıya, 1 tane duvara toplam 7 el ateş edip küfür ederek gittiler. Olayın üzerine polis ekiplerini çağırdık, hâlâ aranıyorlar. Olayı bize yaşatanlar herkes tarafından tanınıyor, yabancı değil. Çok şükür bir şey olmadı. Ama bunlardan şikayetçiyiz. Bizim şimdi düğünümüz olacak, ‘O düğünü size yaptırmayacağız’ diyorlar. Cumartesi kına gecemiz var, ondan korkuyoruz” dedi. (DHA)