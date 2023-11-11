Esenyurt’ta 6 aydır kullanılmayan iş yerinde ceset bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce boşaltılan iş yerinde evsiz olduğu öğrenilen Oktay H.'nin cesedi bulundu. Polis, Oktay H.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde 6 ay önce boşaltıldığı öğrenilen iş yerinin önünden geçen bir esnaf, içeride bir adamın hareketsiz yattığını gördü.

Durumdan şüphelenen esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oktay H. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Oktay H.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan ilk çalışmalarda Oktay H.’nin evsiz olduğu, bir süredir uyumak için söz konusu iş yerine girdiği ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Oktay H.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (DHA)