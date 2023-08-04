Esenyurt’ta denetimden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Denetim noktasından kaçan yabancı uyruklu 2 kişi ise ekipler tarafından yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt’ta yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı.
Bağlarçeşme Mahallesi’nde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Durdurulan motosiklet sürücüsünün üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Denetim noktasından kaçmaya çalışan 2 kişi, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu 2 kişinin, yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.
Ekipler ayrıca kimliklerinin süresi dolduğu için yabancı uyruklu 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 5 kişi polis merkezine götürüldü. (DHA)