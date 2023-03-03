Eşi ile ilişkisini öğrendiği arkadaşını öldürdü

Bursa'da ormanda tabancayla vurularak öldürülen Recep Arı'nın (31), gözaltına alınan arkadaşı Kadir I. (22), jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kadir I.nın, Recep Arının eşi S.A. ile ilişki yaşadığını ve bunu öğrenen Arıyı çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesinde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip, giden Arı’dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları önceki gün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi’ndeki ormanda, Recep Arı’nın cesedini buldu. Arı’nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Recep Arı’nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı’nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir I.’yı gözaltına aldı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Recep Arının cenazesi, helallik için Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesinde baba ocağına getirildi. Arının yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Recep Arı, Çataltepe Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığında Kadir I. ile S.A.nın önce susma hakkını kullandığı, bir süre sonra Kadir I.nın suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir I. bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. (DHA)

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