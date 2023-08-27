Eşi sarnıçta ölü bulunmuştu, kendisi barakada asılı bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde haziran ayında su sarnıcında ölü bulunan kadının kocası bir barakada asılı bulundu. Jandarma soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Pınarlıbelen Köyü'nde yaşayan 57 yaşındaki Gülsüm Yavaş, uyurken eşi Osman Yavaş'ın yanından kaybolmuş ve cansız bedeni 1 kilometre uzaklıktaki su sarnıcında bulunmuştu.

Eşi Gülsüm Yavaş'ın boğularak ölmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşayan 57 yaşındaki iki çocuk babası Osman Yavaş ise bugün köye yakın bir tarladaki barakada asılı vaziyette bulundu.

Olay yerine gidin Jandarma ve sağlık ekipleri Yavaş'ın öldüğünü belirledi. Yavaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Yavaş’ın yakınları eşinin ölümüne çok üzüldüğünü ve dayanamayıp intihar etmiş olabileceğini söylediler.