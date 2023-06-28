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‘Eşimi taciz etti’ dedi, baltayla yaraladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İ.K., eşini taciz ettiğini öne sürdüğü Nizamettin Ş.yi baltayla başından yaraladı. Gözaltına alınan İ.K. ile oğlu M.K. tutuklandı.

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‘Eşimi taciz etti’ dedi, baltayla yaraladı

Gölcük Millet Bahçesi’nde İ.K., eşini taciz ettiğini öne sürdüğü Nizamettin Ş. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., Nizamettin Ş.nin başına baltayla vurdu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Nizamettin Ş., kanlar içerinde kalırken, çevredekiler de kavgayı ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nizamettin Ş., ambulansla hastaneye kaldırılırken; İ.K. ile yanındaki oğlu M.K. gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nizamettin Ş.nin entübe edildiği ve hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan baba ve oğlu, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

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