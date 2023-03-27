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Eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 yıl önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.

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Eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

15 Mayıs Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın birinci katındaki daireye ihbar üzerine giden ekipler, Selahattin E’yi (55) sırtından bıçaklanmış halde buldu.

Yapılan incelemede Selahattin E’nin hayatını kaybettiği belirlendi, evde bulunan karısı E.E. (35) gözaltına alındı.

Selahattin E’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Katil zanlısı E.E’nin ifadesinde, 1 yıl önce evlendiği eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, çıkan kavgada kocasının kendisini darbettiğini, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini sırtından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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