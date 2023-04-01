Eşini öldürülen ağabeyinden şikayetçi olmadı

Zonguldak'ta kardeşiyle çıkan tartışmada araya giren yengesi Derya Tunçdemir'i tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Ersin Tunçdemir'in 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

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Olay, geçen yıl 10 Eylül ayında Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak’ta meydana geldi. Engin Tunçdemir ile ağabeyi Ersin Tunçdemir arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, işlettikleri kömür ocağı ve yer meselelerinin de dahil edilmesiyle büyüdü.

Eve giren Ersin Tunçdemir, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi. Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir, Ersin Tunçdemir’e engel olmaya çalıştı. İddiaya göre Ersin Tunçdemir’in elindeki tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Derya Tunçdemir kurtarılamadı. Tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Zonguldak 1inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2nci duruşmasına öldürülen Derya Tunçdemir’in anne ve babası, eşi Engin Tunçdemir ve sanık Ersin Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı.

Önceki duruşmaya katılmayan ve hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Derya Tunçdemir’in eşi Engin Tunçdemir ifadesinde, “Ağabeyimden şikayetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Deryaya kıymaz o. Eşim tüfeği almak isteyince kazara patlamış olabilir. Tartıştığımız şeyler fındık kabuğunu bile doldurmaz. Ailelerimiz arasında bir husumet yoktur, hatta benim hovardalık olaylarım olduğunda Derya’ya ağabeyim ve eşi destek olmuştur, yanından ayrılmamıştır” dedi.

KOLTUK DEĞNEĞİ İLE TUTUŞU ANLATTILAR

Vurulma anında odada olan H.T. isimli tanığın da mahkemece ifadesi alındı. H.T.ye Ersin Tunçdemir’in tüfeği nasıl tuttuğu soruldu. H.T. tüfeğin namlusunun aşağı baktığını, Tunçdemir’in tüfeği dipçiğinden tuttuğunu söyledi.

Ersin Tunçdemir’in daha önceki ifadelerinde sopa gibi dipçiği yukarı gelecek şekilde tuttuğu hatırlatılan H.T., tutuşu tarif etmekte zorlanınca izleyicilerden birinin koltuk değneği kürsüye getirildi. Koltuk değneği ile Tunçdemir’in tüfek tutuş şeklini gösterdi. Daha sonra koltuk değneğini alıp sopa gibi tuttuğunu gösteren sanık, tüfeği tanık olarak dinlenen H.T.’nin tarif ettiği gibi tutmadığını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın tüfeği kardeşi Engin Tunçdemir’e zarar vermek amaçlı aldığını, Derya Tunçdemir’e zarar verme isteğinin olmadığını, tüfeğin ölen kadının çekmeye çalışmasıyla ateş aldığının kabulü gerektiğini belirterek, sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

3 YIL 4 AY CEZA ALDI TAHLİYE EDİLDİ

Mütalaaya karşı söz verilen Derya Tunçdemir’in babası Fevzi Kaya Kızımı kasten öldürmüştür. Kasten öldürmekten ceza alsın dedi. Öldürülen kadının ailesinin avukatı, sanığın tüfeği tutuşuyla ilgili yalan söylediğini, tanığın ise yönlendirilerek ifade verdiğini öne sürdü. Kasten öldürme suçu için husumet aranmadığını ancak tartışmanın ardından eline dolu tüfek alan birinin niyetinin kasten öldürmek olduğunu söyleyen avukat mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, davanın kadına karşı kasten öldürme suçundan açılmış olsa da olayın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi. Sanık hakkında suçun konusu, önem ve değeri gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak takdiri indirimi ile birlikte 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına, yurt dışı çıkış tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Derya Tunçdemirin annesi kendini mahkeme salonunun önünde yerlere atarak feryat etti, adliye binası önünde de ağladı. (DHA)

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DHA-Güvenlik – Türkiye-Zonguldak / Merkez – Ali Sencer Arslan

2023-04-01 09:43:05