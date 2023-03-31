Eşini öldürüp kemiklerini yakarak ahıra gömen kadın tutuklandı

Aksaray'da bir ahırda kemik parçalarının bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı, 2 oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Merkeze bağlı Babakonağı köyünde ikamet eden Kamber D’den uzun süredir haber alamayan yakınlarının başvurusuyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 10 yıl önce ortadan kaybolan Kamber D’nin kemikleri evinin ahırında buldu.

Ekipler, Kamber D’nin eşi Meliha Y. ve oğulları Mustafa D, Rıfat D. ile akraba Mehmet G. ve İbrahim Ç’yi gözaltına aldı.

Meliha Y’nin, jandarmadaki ifadesinde, eşi Kamber D’yi öldürdüğünü itiraf ederek, “Kamber D, beni çok döverdi. Evine bakmazdı. Çok şiddet gördüm. Zehirledim, baktım ölmeyince çekiçle kafasına vurarak öldürdüm. Birkaç kez yaktım, kemikleri taşla ezerek ahıra gömdüm.” dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Meliha Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)