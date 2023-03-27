Eşini ve iki çocuğunu rehin alan kişi serbest kaldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edildi. Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen E.K, İstasyon Sokak’taki iş yerinde eşi B.K, 5 aylık bebeği ve 7 yaşındaki çocuğunu bıçakla rehin aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ
İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt ve polislerin ikna çabası sırasında E.K. kendisini göğsünden ve bacağından bıçakla yaraladı. Üzerine benzin döken ve kendisini yakacağını söyleyen E.K, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu ikna edilebildi.
Kadın ve 2 çocuğu bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınan E.K, kontrol amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Tedavisi tamamlanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)