Eşinin ailesini öldürüp dondurucuya atmıştı! Cezası belli oldu…

Esenyurt'ta yaşanan dehşet verici olayda İran uyruklu Mohammad Khodarahmi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayetten yargılanan maktüllerin kızları Şirin ve Şehrazad Galeh Bakhtiari ise beraat etti.

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Olay, Esenyurt’ta gerçekleşti. Mohammad Khodarahmi, kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı (70) ile kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı’yi (63) öldürdü ve cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda sakladı.

Mohammad Khodarahmi, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

KIZLARINA BERAAT

İddianamede, cinayete yardım ettiği iddia edilen maktüllerin kızları Şirin Galeh Bakhtıarı (40) ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı’nın da (39) 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Ancak mahkeme, iki kız kardeşi beraat ettirdi.

Olay, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbarla başladı. İhbarda, Mohammad Khodarahmi’nin kayınvalidesi ve kayınpederini Esenyurt’ta bulunan evinde 3 ay önce öldürdüğü, cesetleri parçalara bölerek dondurucuya koyduğu ifade ediliyordu. Khodarahmi, iki cinayeti ayrı ayrı tarihlerde işlediğini itiraf etti ve olayı iki hafta önce tasarladığını söyledi. (DHA)

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