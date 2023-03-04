Eşiyle birlikte olan arkadaşını öldürdü

Bursa'da ormanda tabancayla vurularak öldürülen Recep Arı'nın (31), gözaltına alınan arkadaşı Kadir Ilgaz (22) tutuklandı. Arının eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesinde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip, giden Arı’dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı.

Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları 1 Mart günü evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi’ndeki ormanda, Recep Arı’nın cesedini buldu. Arı’nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı.

Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Recep Arı’nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı’nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir Ilgazı gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığında susma hakkını kullanan şüphelilerden Kadir Ilgaz’ın bir süre sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir Ilgaz’ın, bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede kasten öldürme suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheliden Kadir Ilgaz tutuklandı, Recep Arının eşi S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir 'Aldattı' dediği eşine 11 kurşun sıkmıştı! O doktorun cezası onandı