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Eşiyle tartıştı, kayınvalidesini öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle tartışan koca, çıkan tartışmada kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini ise ağır yaraladı.

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Eşiyle tartıştı, kayınvalidesini öldürdü

Bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Fadime E’nin (19) babasının Sarıpınar Mahallesi’ndeki evine gelen Mehmet E. (22) kayınpederi Mehmet Karakaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Mehmet E, kayınvalidesi Sabriye Karakaya’yı ve kayınpederi Mehmet Karakaya’yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet ve Sabriye Karakaya’yı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sabriye Karakaya hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Karakaya’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Mehmet E, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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