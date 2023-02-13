Abone Ol

Eski eşi, Ayşegül’ü bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Erhan Onur Eldemir (40), eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) bıçaklayarak öldürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Eski eşi, Ayşegül’ü bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün sabah saatlerinde Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak’ta meydana geldi. Antalya Havalimanı’nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı. Bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek’i bıçaklayarak yaraladı.

Şüpheli, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şimşek, hayatını kaybetti. Şimşek’in cenazesi, Isparta’nın Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verildi. Polis, Ayşegül Şimşek’ten 3 yıl boşanan Erhan Onur Eldemir’i yakaladı. Çiftin ayrıca 6 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. (DHA)

Bıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştıİlginizi ÇekebilirBıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam