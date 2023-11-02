Eski eşini aracıyla ezerek ölümüne neden olmuştu… İstenen ceza belli oldu

Eskişehir'de, eski eşine otomobille çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık İdris G. ile taraf avukatları ve maktul Beyhan Gökçe’nin yakınları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “Eski eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık İdris G. ise mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.

KAVGA EDİP EVDEN ÇIKMIŞTI

Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde meydana geldi. 15 Haziran tarihinde, Beyhan Gökçe (39), eski eşi İdris G’nin cep telefonunda başka kadınlarla yaptığı konuşmaları görüp evden ayrılmasını istemiş, ardından çıkan tartışmanın sonucunda İdris G, eski eşinin adına kayıtlı 10 DBA 53 plakalı otomobil ile Beyhan Gökçe, 26 ADP 570 plakalı motosikletiyle evden ayrılmıştı.

EŞİNİN SÜRDÜĞÜ ARACIN ALTINDA KALDI

Beyhan Gökçe, motosikletiyle seyir halindeyken Ali Çetinkaya Caddesi’nde eski eşi İdris G’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Olay sonucunda ağır yaralanan ve üç çocuk annesi olan Beyhan Gökçe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İdris G, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (AA)

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