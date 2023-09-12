Eski eşinin ölümüne neden olan sanık: Kasıtlı olarak çarpmadım

Eskişehir'de meydana gelen bir trafik kazasında, eski eşinin ölümüne neden olan sanık, davanın ilk duruşmasında olayın bir kaza olduğunu savundu. Güneş, "Eşime kasıtlı olarak çarpmadım" dedi.

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İdris Güneş ve Beyhan Gökçe, 13 yıllık bir evlilikten sonra boşandılar, ancak çocukları için aynı evde yaşamaya devam ettiler. İddiaya göre, Beyhan Gökçe, İdris Güneş’in cep telefonunda başka kadınlarla iletişimde olduğunu gördü ve evden ayrılmasını istedi.

İkinci bir ayrılık sonrasında ise İdris Güneş, barışmak amacıyla eve geri döndü. Ancak, bu esnada telefonuna gelen başka kadınlardan mesajlar nedeniyle tartışma çıktı.

İddialara göre, İdris Güneş, 10 DBA 53 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan yaklaşık 3 dakika sonra, Beyhan Gökçe de 26 ADP 570 plakalı motosikletiyle evden çıktı. İdris Güneş, Beyhan Gökçe’yi takip etti ve Ali Çetinkaya Caddesi’nde aracını bilinçli bir şekilde üzerine sürerek çarpma sonucu kaza meydana geldi. Beyhan Gökçe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak bir gün sonra hayatını kaybetti. İdris Güneş ise ‘eski eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdris Güneş hakkında ‘tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianame kabul edilerek Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık İdris Güneş, cezaevinden SEGBİS yöntemiyle mahkemeye bağlandı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan İdris Güneş, “Gökçe benim daha önceden resmi nikahlı eşim olur. Kendisiyle 12 yıl evliydik. Bu olaydan 8-9 ay önce ayrıldık. Eşim benim telefonumda başka bir kadınla görüştüğümü yakalayınca boşandık. Bir süre sonra onun isteğiyle nikahsız olarak aynı evde yaşamaya başladık. Olay günü de konuşmak için eve gittim. Evdeyken başka bir kadından gelen mesajı yakalamış. Bana ne olduğunu sordu. Sonra aramızda kavga yaşandı; sen işe gitmeyeceksin karıya gideceksin dedi. Ben de arabanın anahtarını alarak aşağıya garaja indim” dedi.

“KASITLI OLARAK ÇARPMADIM”

Fabrikadaki işe gitmek için arkadaşı Vedat’ı araca aldıktan sonra yola çıktığını anlatan sanık Güneş, şunları söyledi:

* “Arkadaşım Vedat’ı almaya gittim. Vedat’ın evinin bulunduğu sokağın başında Vedat’ı beklemeye başladım. Bu sırada merak ettiğim için eşimi aradım. Bana ‘Allah belanı versin kendimi Porsuk’a atacağım, senin başını belaya koyacağım, hepinizin başını yakacağım, sorumlu olarak aileni ve seni yazacağım’ dedi.

* Eşim Beyhan Gökçe ile konuşurken motor sesi geliyordu. Motorda olduğunu anladım, ancak bana nerede olduğunu söylemedi. Ben de sormadım. Beyhan ile konuşurken bu sırada Vedat araca binmişti. Ben işe gitmek için U dönüşü yaparken aynı zamanda telefonla konuştuğum için direksiyon hakimiyetini kaybetmişim. Motosikletin geldiğini görmedim.

* Çarpmadan önce Vedat bana ‘İdris dikkat’ dedi. Frene bastım ve durdum. Motor bana çarptı. İndiğimde eşimin olduğunu fark ettim. 112’yi aradım, hastaneye götürdüm.

* Eşime kasıtlı olarak çarpmadım. Eşimle konuşurken kendisine zarar vermemesi için ikna etmeye çalışıyordum. Bu nedenle direksiyonun hakimiyetini kaybettim. Ayrıca inşaatta çalıştığım için uykusuz ve yorgundum. Eşimi seviyordum.”

Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı caddede keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı tarihe erteledi. (DHA)