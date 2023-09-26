Eski kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

Batman'da eski kayınbiraderleri tarafından dövülüp, silahla vurulan Şafi Bıçak hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Kız arkadaşı B.A. ile caddede yürüyen Şafi Bıçak, iddiaya göre eski eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.’nin saldırısına uğradı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA ATEŞ ETTİLER

Şüpheliler, dövdükleri Bıçak’ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, 38 yaşındaki Şafi Bıçak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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