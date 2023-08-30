Eski kocası tarafından öldürülen Ayşe, toprağa verildi

Ordu'da eski eşi Mükerrem Başarmak (48) tarafından sopa ile dövülerek öldürülen 4 çocuk annesi Ayşe Çetin (39), toprağa verildi.

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Olay, 28 Temmuz’da Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

Mükerrem Başarmak, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Ayşe Çetin’in yaşadığı eve gitti. İkili arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mükerrem Başarmak, evde bulduğu sopa ile Çetin’i dövdü. Çetin'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Mükerrem Başarmak, sopa ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Ayşe Çetin’i kanlar içinde yerde buldu. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşe Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın arından gözaltına alınan Mükerrem Başarmak, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. Başarmak, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

GEÇEN YIL UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Ayşe Çetin’in, 4 Temmuz 2022’de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine Çetin'in 25 Temmuz 2022’de yeniden mahkemeye başvurup, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Çetin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi’nin morgundan alınıp Korgan ilçesine götürüldü.

Korgan Merkez Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Çetin, Karakoyun Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)