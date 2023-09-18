Eski nişanlı dehşeti! Sokak ortasında kâbusu yaşadı şikayetçi olmadı
İstanbul Bakırköy'de Sudenur P., eski nişanlısı olduğu öğrenilen Ahmet adlı kişi tarafından ölümle tehdit edilip, pompalı tüfekle dakikalarca darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan şüpheli nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak’ta dün akşam saatlerinde Sudenur P. ile adının Ahmet olduğu öğrenilen eski nişanlısı arasında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle kadını darp etmeye başladı. Dakikalarca süren darp çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis tarafından sonlandırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, nişanlısının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. (DHA)