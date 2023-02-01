Eski ortağı ve alacaklısını öldüren sanığa 2 kez müebbet

Ankara'da kendisini dolandırdığı gerekçesiyle eski ortağı Hicabi Çınar ve alacaklısı Mürsel Acar'ı 1 hafta arayla öldüren, Erdoğan Çakmak'ı da yaralayan Sinan Bayat, 2 kez müebbet ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sinan Bayat, 2 yıl önce emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar ile birlikte emlak işine girdi. Bayat, bir süre sonra Çınar’ın kendisini dolandırdığını düşünerek ortaklıktan ayrıldı.

Bayat, 6 Kasım 2021’de alacaklısı Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak ile bir araya geldi. İddiaya göre, Bayat, borcunu ödemeyen Acar ile arkadaşı Çakmak’a ateş açtı.

Mürsel Acar hayatını kaybetti, Erdoğan Çakmak ise yaralandı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Sinan Bayat ise Hicabi Çınar’ı da 1 hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü, cesedinin de Çankaya ilçesindeki iş yerinde olduğunu söyledi.

Belirtilen adrese giden polis, Hicabi Çınar’ın cansız bedenine ulaştı. Adliyeye sevk edilen Sinan Bayat, çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

‘PARAMI VERMEYİNCE SIKTIM’

Sinan Bayat’ın Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Savunma için söz verilen Bayat, Hicabi Çınar ile bir dönem emlakçılık yaptıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını söyledi.

Daha sonra Çınar’ın daire satmak için kendisinden para aldığını ancak daireyi de parasını geri alamadığını belirten Bayat, “Buna rağmen bir süre sonra ofis açmak için Hicabi Çınar yine benden borç para aldı fakat istememe rağmen parayı geri vermeyince ben de ona sıktım” dedi.

‘EVİ, İPOTEK ETTİRİP KREDİ ALDIRDI’

Çınar’ı öldürdüğünden kimseye bahsetmeden kendisini daha önce dolandırdığını iddia ettiği S.T. ile Mürsel Acar’ı aramaya başladığını anlatan Bayat, S.T.’nin şehir dışında olduğunu öğrenince Ankara’daki Acar ile buluştuğunu söyledi.

Bir dönem inşaat işi yaptıkları Acar’ın isteği ile eşinin adına kayıtlı evini ipotek ettirip, kredi aldıklarını belirten Bayat, Mürsel Acar krediyi ödemeyince evinin icradan satıldığını iddia ederek, “Hicabi’yi öldürdükten sonra Mürsel’den paramı almak istedim. Erdoğan ile Mürsel’in yanına gittik. Mürsel, parası olmadığını söyledi. Bu sırada telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu. Erdoğan ile gülüyorlardı. Ben de sinirlendim, 2 el Mürsel’e, 2 el de Erdoğan’a ateş ettim” diye konuştu.

Taraf avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Sanık Sinan Bayat, Hicabi Çınar ve Mürsel Acar’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet, Erdoğan Çakmak’ı ise ‘kasten öldürmeye teşebbüsten’ ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Eskişehir'de, annesini öldüren çocuk ve azmettirmekle suçlanan babası yargılandı