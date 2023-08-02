Eskişehir’de 35 kişi tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin, aranması olan suçlulara yönelik yaptığı çalışmalarda 81 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-31 Temmuz tarihleri arasında il genelinde ‘kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele’ kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda ‘fuhuşa teşvik veya yaptırmak veya aracılık ettirmek veya yer temin etmek’, ‘hırsızlık’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘dolandırıcılık’, ‘yağma’ ve ‘kan gütme saiki ile öldürme’ gibi çeşitli suçlardan aranması olan 81 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 35’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)