Eskişehir’de alkollü sürücünün otomobille çarptığı refüjde ağaç budayan işçi öldü
Eskişehir'de, refüjde ağaç budarken alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı belediye işçisi Turgay Enisoğlu (57), hayatını kaybetti.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Ulusal Egemenlik Bulvarında saat 02.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Mehmet H.’nin kullandığı 26 AGS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, refüjde budama yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekibinden Turgay Enisoğlu’na çarptı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Enisoğlu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1.40 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Mehmet H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Turgay Enisoğlu, Gültepe Mahallesi’ndeki Hacı Solak Sadık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. (DHA)