Eskişehir’de, annesini öldüren çocuk ve azmettirmekle suçlanan babası yargılandı

Eskişehir'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşusunu da yaralayan İ.A. (15) ile oğlunu azmettirmekle suçlanan baba Erkan A.'nın (42) tutuklu yargılanmasına kapalı duruşma ile devam edildi. Baba ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verildiği dava ertelenirken, Kadın Meclisi üyeleri adliye önünde kadın cinayetlerini protesto etti.

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Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 2’nci duruşmasına 15 yaşındaki tutuklu sanık İ.A., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mahkemede tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42), öldürülen Serap Bor’un (35) avukatları yer aldı. Kapalı yapılan duruşmada, sanık ve tanıkların ifadeleri alındı. Duruşma, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek 21 Mart’a ertelendi.

Eskişehir Kadın Meclisi üyesi, Serap Bor cinayetine dikkat çekmek amacıyla ellerinde dövizlerle adliye önünde toplandı. Grup adına konuşan Berfin Ercan, kadın cinayetlerini kınayarak şunları söyledi:

* “Serap Bor, boşandığı Erkan A.nın azmettirdiği oğlu tarafından, evinde pompalı tüfekle öldürüldü. O sırada evde bulunan 3 kadın daha yaralandı. Kendi hayatı hakkında karar almak istediği için öldürülen Serap Bor için adalet sağlanana dek davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

* Tuğçe gibi genç bir kadın olan 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, birlikte olduğu erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daha geçtiğimiz gün ise Zerin Kılınç’ın birlikte olduğu erkekle bulunduğu binadan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği haberini aldık.

* Fatma Aslan ise Eskişehir’de evli olduğu Mehmet Aslan tarafından öldürüldü. Eskişehir’de yaşanan tüm kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde olduğu gibi Tuğçe Can, Ayşenur Çolakoğlu, Zerin Kılınç ve Fatma Aslan için adalet mücadelemizi yürüteceğiz.”

EVİNDE KOMŞULARIYLA EKMEK YAPARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde oturan Serap Bor, geçen yıl 19 Mayıs’ta evine gelen, boşandığı eşi Erkan A. ve babasıyla kalan oğlu İ.A. ile çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen’i (50) de yaralayıp kaçtı. Polis, İ.A. ile Erkan A.’yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan İ.A. ile Erkan A. tutuklandı.

ANNESİNİ ÖLDÜREN ÇOCUĞA 19 YIL, BABASINA MÜEBBET İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle öldürüp 3 komşusunu yaralayan İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkındaki Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı iki dava açıldı.

İddianamede İ.A. hakkında ‘üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Bor’un 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise ‘üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. (DHA)