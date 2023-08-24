Eskişehir’deki orman yangını 23 saatte kontrol altına alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 23 saatte kontrol altına alındı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü.

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Seyitgazi ilçesine bağlı Oynaş ve Kümbet mahalleleri arasında kalan bir tarlada, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 26 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 1 uçak, 7 dozer, 4 greyder, 1 kepçe, 300 personel ve 95 yangın gönüllüsüyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevredeki belediye ekipleri ve Kırka Boraks Madeni itfaiyesi ve iş makineleri de destek verdi. Ankara, Kütahya, Konya, Isparta ve Afyonkarahisar’dan arazöz ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla, bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ilk tespitlere göre 300 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Seyitgazi ilçesinde kullandığı pulluktan çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu suçlamasıyla bir çiftçi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan çiftçi ‘taksirle orman yangınına neden olmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)