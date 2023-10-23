Evde doğalgaz patlaması: Yaralılar var

Isparta'da bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Patlama, Pirimehmet Mahallesi 1741 Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi.

Patlama sonucu dairede bulunan Havva Demirerkin ve Mustafa Yılmaz yaralandı. Patlama esnasında yoldan geçen Burak Kara ise vücuduna cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Havva Demirerkin’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“KOMBİDE GAZ SIKIŞMASI”

Isparta Valisi Aydın Baruş, olay yerine gelerek bilgi aldı. Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın itfaiyenin yaptığı tespitlere göre daire içindeki doğalgaz şebekesindeki sızmadan kaynaklandığını belirterek “Muhtemelen kombide gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlama sırasında daire içeresindeki camların da kırılmasıyla dışarıya akseden bir etki bırakıyor.” diye konuştu.

Baruş, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (AA)