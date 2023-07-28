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Evde kilitli kalan 1 yaşındaki Eylül Ada’yı itfaiye kurtardı

Kütahya'da, daire kapısının kapanması sonucu içeride mahsur kalan 1 yaşındaki Eylül Ada, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Evde kilitli kalan 1 yaşındaki Eylül Ada’yı itfaiye kurtardı

Dumlupınar Mahallesi Karakeçeli Sokakta bulunan 4 katlı binanın 2’nci katında oturan Feride A., dışarı çıktığı sırada daire kapısı bir anda kapandı. Bu sırada içerde olan Feride A.’nın 1 yaşındaki kızı Eylül Ada içeride kaldı.

Daire kapısını açamayan annenin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle dairenin cam balkonuna ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeri girdi.

Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren Feride A., kızı Eylül Adaya ulaştı. Eylül Adanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne ekiplere teşekkür etti. (DHA)

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