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Eve giriş saati kavgasında babasını bıçakladı

Bolu'da, Umutcan Ç., (19) eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı. Umutcan Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

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Eve giriş saati kavgasında babasını bıçakladı

Bolu’da gerçekleşen olay, gece yarısı sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesinde meydana geldi. Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.yi uyarınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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