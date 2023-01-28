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Evinde ölü bulunan Mehmet toprağa verildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Mehmet Fidan (26) memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

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Evinde ölü bulunan Mehmet toprağa verildi

Kocaeli’de Şehitler Mahallesi 409’uncu Sokak’taki evde dün akşam bir dram yaşandı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde görevli anestezi teknikeri Mehmet Fidan’dan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmesini istedi.

Kapıyı açan olmayınca komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, Mehmet Fidan’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Sağlıkçılar, kontrollerde Fidan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evdeki incelemelerinin ardından, Mehmet Fidan’ın cansız bedeni, morga götürüldü. Yakınlarının cenazesini alıp Diyarbakır’a getirdiği Fidan, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla defnedildi. (DHA)

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