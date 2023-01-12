Evinde yakaladığı iki hırsızı polise teslim etti

Konya'nın Karatay ilçesinde, hırsızlık yapmak için bir eve giren 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

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Keykubat Mahallesi Lali Sokak’taki bir apartmana giren iki kişi, girdikleri dairede hırsızlık yaptıkları sırada ev sahibi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dilenci olduklarını öne süren D.P. ve S.P’yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin, kente şehir dışından geldikleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle farklı şehirlerde de hırsızlık yaptıkları öğrenildi. AA