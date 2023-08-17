Evindeki eşyaları balkondan attı, polis zor ikna etti

Esenyurt'ta oturduğu binanın altındaki iş yeri çalışanlarıyla tartıştıktan sonra evindeki eşyayı balkondan atan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

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Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki 14 katlı sitenin 4’üncü katında yaşayan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı ileri sürülen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle evinin altındaki iş yeri çalışanlarıyla tartıştı.

Çalışanlara sinirlenen kişi, evdeki eşyayı balkondan atmaya başladı.

Bir süre bornoz ve şapkayla dolaşan bu kişi, çevredekilerin uyarılarına rağmen eylemini sürdürdü.

Bunun üzerine çevre sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirilen kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. (AA)

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