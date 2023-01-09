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Evini ateşe verdi, komşularının saldırısına uğradı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Ç, (43), tek katlı evini yaktı. Yangın nedeniyle korkan mahalle halkının saldırdığı Ali Ç.'yi polis kurtardı.

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Evini ateşe verdi, komşularının saldırısına uğradı

Olay, saat.14.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Zafer Mahallesi 9. Dicle Sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Ali Ç., yaşadığı tek katlı evi ateşe verip kaçtı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, yapı kullanılamaz hale geldi.

KADINLARIN SALDIRISINA UĞRADI

İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemi sürerken, mahalleye geri dönen Ali Ç, “Evi ben yaktım” deyince mahalle halkından 3 kadının saldırısına uğradı.

Kadınlar güçlükle sakinleştirilirken, Ali Ç., ifadesine başvurulmak üzere ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Yangından kurtarılan bir köpeğe çevredekiler tarafından yemek verildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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