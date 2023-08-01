Evinin önünde öldürülen Mehmet’in katil zanlısı, eşinin sevgilisi çıktı

Karaman'da, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Başar'ı tabancayla vuran kişinin, eşi Ebru Başar'ın sevgilisi M.B. olduğu saptandı. Ebru Başar'ın eşi öldürülürken de olay yerinde olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan Ebru Başar, sevgilisi M.B. ve beraberindeki 4 kişi tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

30 Temmuz günü Karaman İmaret Mahallesi 169 Sokak’ta silahlı saldırı meydana geldi. Mehmet Başar, evinin önüne gelen 1’i kadın 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Başar, tabanca ile açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

KATİL, EŞİNİN SEVGİLİSİ ÇIKTI

Karaman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mehmet Başar cinayetinin ardından kaçan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki tüm mobese ve güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin olay yerinden kaçtığı otomobili ve otomobilin içerisinde bulunan Başar’ın eşi Ebru Başar ile M.B., T.K., F.H.Ş., S.A. ve G.T.’nin olduğunu belirledi. Şüpheliler evlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde, Mehmet Başar’ın eşi Ebru Başar ile M.B. ve T.K.’nın Başar’ın evinin önüne geldiği M.B.’nin Mehmet Başar’a 2 kez ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise olay yerine 150 metre ilerideki parkta bekledikleri öğrenildi.

Öte yandan Ebru Başar’ın Mehmet Başar ile bir süredir ayrı yaşadıkları cinayeti işleyen M.B. ile ilişkisi olduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)