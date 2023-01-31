Evinin önünde öldürülen şahısın katili aranıyor
Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla öldürülen Murat Akbaş'ın (42), saldırıya uğradığı yerde 22 boş kovan bulundu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısını arıyor.
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Evinin bulunduğu apartmandan çıkan Murat Akbaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Akbaşa kurşun yağdıran şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Akbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbaşın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
KAMERALAR İNCELENİYOR
Olay yerinde 22 adet boş kovan bulunurken, Akbaş’ın ölümünün ardından harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Akbaş’ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)