Evinin önündeki tartışmada öldürüldü
Karaman'da evinin önünde tartıştığı kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mehmet Başar hayatını kaybetti.
İmaret Mahallesi 169 Sokak’ta ikamet eden Mehmet Başar, saat 01.30 sıralarında evinin önüne gelen 1’i kadın 3 kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Çıkan kavgada Başar, tabanca ile açılan ateşte göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kanlar içinde kalan Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)